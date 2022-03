Dyson Zone, le cuffie che purificano l’aria

Dyson è una compagnia che si è fatta conoscere per le aspirapolveri e i ventilatori, ma questa volta ha rilasciato un prodotto al di fuori del proprio campo, o quasi. Arrivano infatti le cuffie Dyson Zone, che permettono non solo di eliminare il rumore, ma anche l’inquinamento dall’aria.

Il sistema, molto particolare, è una versione miniaturizzata dei purificatori d’aria di Dyson. Si tratta di una componente separabile che aspira aria attraverso le cuffie e la fa passare attraverso un piccolo purificatore elettromagnetico. Il design sembra perfetto per la pandemia, ma in realtà è in progettazione dal 2016: è disponibile però una versione apposita in grado di funzionare con le mascherine FFP2.

Per quanto riguarda le cuffie stesse ci sono decisamente meno informazioni. Come anticipato impiegheranno tecnologia di cancellazione del rumore, e saranno in grado di durare fino a 40 ore. Naturalmente l’apparecchio di purificazione può essere rimosso, in modo da poter usare Dyson Zone come cuffie normali.

Se usate con il purificatore, invece, la durata delle Dyson Zone sarà decisamente diminuita. Si parla di 4 ore e mezzo con le minime impostazioni di purificazione e soltanto una e mezza con quelle massime. Al momento questa strana tecnologia non è ancora pronta per il lancio, ma sarà disponibile quest’anno a prezzo ancora da definirsi.