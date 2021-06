È in edicola (digitale e cartacea) Cellulare magazine di giugno

È in edicola Cellulare Magazine di giugno 2021. Ecco alcuni dei contenuti che troverete in questo numero (che potete anche acquistare in digitale qui: https://bit.ly/3gyPo9V

IN PROVA: Smartphone

– Tcl 20Pro 5G: Tanto a poco

– Oppo Find X3 Lite: bello e possibile

– Xiaomi MI11 Ultra: Il flagship

ANTEPRIME

Google I/O: tutte le novità. Da Android 12 al nuovo WearOS per gli smartwtch

Qualcomm: nuove CPU in arrivo

Huawei: arriva il nuovo sistema operativo Harmony OS.

SPECIALE

ll migliore smartphone fotografico: scoprilo nel nostro speciale con tanti scatti a confronto.

TREND: PURIFICATORI

Abbiamo provato H-Purifier 300 di Hoover.

MOBILITA’ CONNESSA

TomTom GO Discover, il nuovo navigatore ha mappe dell’Europa, aggiornamento continui via Wifi e tanti servizi.

ACCESSORI

I migliori gadget hi-tech provati per voi

SMART COACH

Le migliori applicazioni da scaricare sul vostro smartphone.

TARIFFE A CONFRONTO

Vi proponiamo i nuovi piani dei quattro operatori, mettendoli a confronto. Per non sbagliare la scelta.

LISTINI ILLUSTRATI

I migliori smartphone e i prezzi

E molto altro ancora…