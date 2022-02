È l’anno del Mac: i 7 nuovi nuovi modelli previsti solo per il 2022

Dall’inizio della sua transizione nel 2020, Apple è determinata a porre fine alla presenza dei chip Intel e AMD nei suoi computer. L’azienda è ora in grado di sviluppare dalla A alla Z i propri chip Apple Silicon per i suoi Mac.

Tutto è iniziato con l’Apple M1 su MacBook Air, Mac Mini, iMac e MacBook Pro prima di passare ai chip M1 Pro e M1 Max per MacBook Pro. L’azienda però non sembra essere intenzionata ad abbassare il ritmo nel 2023, anzi.

L’elenco dei Mac in arrivo nel 2022

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman è riuscito a mettere insieme l’elenco dei nuovi Mac e MacBook che sarebbero stati previsti per quest’anno. Se abbiamo seguito le ultime indiscrezioni su Apple, non saremo sorpresi da questo elenco che ci permette soprattutto di vedere quanto l’azienda sta investendo nella sua gamma di PC.

Apple Mac mini M1 Pro

MacBook Pro 13 M2

Mac mini M2

iMac M2

MacBook Air M2

iMac Pro M1 Pro e M1 Max

Mac Pro

Secondo il giornalista, il MacBook Pro 13 e il Mac mini dovrebbero essere i primi a rinnovarsi perché sono i più vecchi della gamma. L’iMac Pro dovrebbe anche essere un lancio abbastanza semplice con un chip M1 Pro e M1 Max già in produzione di massa. Il MacBook Air M2 originariamente previsto per il rilascio tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sarebbe stato posticipato alla fine dell’anno per massimizzare le vendite contando sul periodo di fine anno.

Il Mac Pro è la macchina più ambiziosa pianificata da Cupertino quest’anno. Dovrebbe occupare la metà del volume dell’attuale generazione di Mac Pro e integrare un nuovo chip derivato da M1 Max in grado di moltiplicare il numero di core per 2 o 4 a seconda della configurazione: fino a 40 core CPU e 128 core grafici. In molti, dopo aver visto i miracoli dell’M1 Max in un piccolo case del MacBook Pro si chiedono quale sia il risultato all’interno di un PC desktop.

Probabilmente Apple dovrebbe svelare questa macchina al WWDC, la sua conferenza dedicata agli sviluppatori. Se questo evento è principalmente dedicato ai nuovi software, Apple ha già svelato in passato potenti macchine rivolte anche agli sviluppatori.

Anche il chip Apple M2 è molto atteso, ma non dovrebbe cambiare radicalmente l’architettura dell’attuale M1. Mark Gurman ritiene che si tratterebbe soprattutto di migliorare la parte grafica passando da 7/8 core a 9/10.