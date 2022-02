Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sarà il grande cambiamento per Netflix, YouTube e il cloud gaming

Come l’uovo e la gallina. Il ciclo di rinnovamento tecnologico affronta spesso un paradosso per creare il proprio circolo virtuoso. Volete un esempio? Affinché l’industria cinematografica adotti i Blu-ray, il pubblico in generale deve essere dotato di lettori Blu-ray e affinché il pubblico in generale sia dotato di lettori Blu-ray, l’industria cinematografica deve adottare questo formato. La stessa situazione si verificare quando si parla di codec.

Un codec è lo strumento o l’algoritmo utilizzato per codificare (e solitamente comprimere) il video in un formato particolare. Per leggere questo formato, è meglio avere un chip in grado di gestirlo fisicamente. Questo evita che la CPU se ne occupi e riduce notevolmente il consumo del dispositivo. Il nuovo grande formato del settore denominato AV1 è ancora in fase di adozione, ma Qualcomm è decisa a dargli una spinta.

AV1 arriva sugli smartphone

I media del Protocollo sono stati infatti in grado di venire a conoscenza dell’adozione di AV1 da parte dell’industria e si apprende che Qualcomm adotterà una decodifica di AV1 con il suo prossimo chip top di gamma denominato Snapdragon 8 Gen 2 che non dovrebbe arrivare prima 2023 e il cui nome in codice è Qualcomm SM8550.

C’è da dire che Qualcomm è un ritardo sull’argomento: MediaTek e Broadcom gestiscono entrambi la decodifica di AV1 sul proprio chip, così come Samsung ora con il suo Exynos 2200 utilizzato nel Galaxy S22.

Perché è importante

È sempre più comune leggere dell’arrivo di AV1, ad esempio quando Netflix ne annuncia l’adozione o quando Google vuole forzarne il supporto sui prodotti Android TV. Questo formato aperto e gratuito dovrebbe essere un’alternativa al formato H.265/HEVC già utilizzato, ma proprietario e a pagamento.

I principali attori come Google, Netflix, Facebook, Microsoft e Mozilla si stanno promuovendo questo formato, che rappresenta il futuro del video online. È anche un formato che dovrebbe migliorare il cloud gaming con una migliore compressione video. Google Stadia ha già adottato questa tecnologia alla fine del 2020.

Se Qualcomm integra davvero AV1 nello Snapdragon 8 Gen 2, significa che la stragrande maggioranza degli smartphone top di gamma del 2023 sarà finalmente in grado di decodificare questo formato. E tutti ne gioveremo.