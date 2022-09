Ear Stick, i nuovi auricolari di Nothing: poche informazioni ma grande attesa

Nothing si prepara a presentare un nuovo paio di cuffiette true wireless. Dopo le ear (1) ora è il turno di Ear Stick, con un’altra delle stravaganti campagne promozionali dell’azienda di Car Pei. Tanto stravagante che in molti non hanno capito quale sia effettivamente il prodotto.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Infatti le immagini promozionali di Ear Stick non mostrano le cuffie in sé, ma soltanto la custodia di ricarica. C’è da dire che questa avrà una forma completamente diversa rispetto a quella precedente: sarà cilindrica, di plastica trasparente e con un’estremità rossa. Ma se si fosse solo trattato di questo, la notizia non sarebbe stata così interessante.

E invece il responsabile PR statunitense di Nothing, Lewis Hopkins, ha confermato che gli Ear Stick sono proprio delle cuffie completamente nuove. Detto questo, non ci sono alcune immagini ufficiali del prodotto. Ci sono però alcune voci che, anche se non confermate, rivelano qualche prima informazioni.

Si vocifera infatti che le nuove cuffie faranno a meno dell’estremità di gomma, proprio come le AirPods. Saranno inoltre estremamente leggere, e dovrebbero lanciare con lo stesso prezzo delle ear (1): 99€. Probabilmente altre informazioni arriveranno entro la fine dell’anno: continuate a seguirci per tutte le notizie.