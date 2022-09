Iliad apre un nuovo store presso il Centro Commerciale Oriocenter

iliad ha inaugurato, nella giornata di oggi, il suo nuovo Store presso il Centro Commerciale Oriocenter, che andrà ad aggiungersi al corner già presente. Alle 10:30, infatti, ha aperto i battenti il 28° Flagship Store di iliad in Italia.

Nell’esclusivo Centro Commerciale, con più di 200 negozi, l’operatore arriva con uno Store innovativo nel quale sarà possibile sottoscrivere in pochi minuti le offerte per il mobile e per la fibra di iliad tramite le Simbox, i distributori digitali di SIM con i quali l’operatore ha innovato il processo d’acquisto, e ricevere assistenza dal personale specializzato, pronto ad aiutare gli utenti in fase di attivazione e di post-vendita.

Con lo Store di Oriocenter, la rete commerciale di iliad si compone di 28 Flagship Store e oltre 4.000 punti vendita in tutta Italia tra Simbox, iliad Corner, iliad Point e iliad Express