eBay lancia gli Early Gifting edays, con sconti su oltre 1 milione di prodotti

Partono oggi gli Early Gifting edays di eBay, l’appuntamento della community del marketplace,

che porterà in dote tante offerte su oltre 1 milione di prodotti e con spedizione gratuita.



Da lunedì 6 alle ore 9 a domenica 19 novembre alle ore 23:59 saranno tanti i vantaggi di cui approfittare su tante categorie di prodotti presenti sul marketplace: dal tech (con smartphone e smartwatch, televisori, console, videogiochi e informatica), all’abbigliamento e accessori moda, da orologi e gioielli a gaming e collezionismo (con giocattoli, modellismo, francobolli, giochi di carte collezionabili, carte e figurine) da salute e bellezza fino al mondo dell’intrattenimento (con strumenti musicali, film e DVD, musica, CD e vinili). Ampio spazio è dato anche al mondo Home&Garden con tantissime offerte dedicate alla casa, all’arredamento, agli elettrodomestici e al fai-da-te.



Non mancano poi le promozioni anche su cibi e bevande, sport e ricambi e accessori per auto e moto, con abbigliamento, caschi e protezioni, GPS, audio ed elettronica, protezioni antipioggia.

Inoltre, con il coupon “NOVEDAYS” è possibile beneficiare di un ulteriore sconto del 15% su un’ampia selezione di prodotti – fino a € 150 per utente – anche su quelli già scontati.

Il successo dell’iniziativa è ancora una volta confermato dai numeri: nella scorsa edizione degli edays di maggio 2023, il numero di articoli venduti è aumentato dell’8% rispetto al mese precedente, con 823mila item venduti su tutto il sito e 45mila con l’uso del coupon.



L’articolo più ricercato è stato l’iPhone 14 (che ha registrato una crescita nel numero di ricerche di

oltre +135% rispetto al mese precedente), seguito dall’iPhone 14 Pro (circa +88%), dai Pokémon (circa +30%) e dalla Nintendo Switch (circa +38%).

Oltre a smartphone, TV e console di gioco, molto ricercati anche piccoli e grandi elettrodomestici, capi d’abbigliamento e collectibles.



Martina Colandrea, Categories Director B2C & C2C di eBay, dichiara:

“Gli interessi e le passioni della nostra community sono la nostra priorità. In 14 giorni diamo la possibilità di beneficiare di offerte imperdibili su oltre 1 milione di prodotti dei migliori brand e allo stesso tempo offriamo ai venditori l’opportunità di far crescere il loro business. Per questo gli Early Gifting edays rappresentano un progetto a cui teniamo particolarmente e che conferma il nostro posizionamento come ‘marketplace delle passioni’”.