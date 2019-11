eBay punti: come funzionano e come risparmiare

Hai mai sentito parlare di punti eBay e di come puoi effettivamente risparmiare sui tuoi prossimi acquisti su questo importante marketplace?

Se la risposta è positiva ma non sai esattamente come funziona la raccolta punti eBay, sei nel posto giusto!

Come funziona la raccolta punti eBay

La raccolta punti di eBay viene organizzata dal programma fedeltà PAYBACK, con cui potrai accumulare dei crediti con gli acquisti sul sito di eBay e altri partner online.

In particolare, la raccolta punti eBay PAYBACK ti permetterà di accumulare 1 punto per 1 euro speso: i punti saranno valorizzati all’interno del tuo saldo di programma entro 3 giorni dal momento dell’acquisto, e risulteranno in stato “bloccato”, perché saranno effettivamente accreditati solamente dopo la scadenza dei termini di reso, entro 40 giorni dall’acquisto.

Chiarito quanto sopra, la buona notizia è che puoi usufruire di questo programma per tantissimi acquisti su elettronica, arredamento, abbigliamento, telefonia e fai-da-te, proprio in questo periodo pre-natalizio, di maggiore shopping, e fino al prossimo 31 gennaio 2020.

I punti saranno poi accreditati e utilizzabili entro il 29 febbraio 2020 per ottenere sconti e offerte speciali da un vasto catalogo di promozioni. Nel caso in cui la data di sblocco dei punti sia successiva al 29 febbraio 2020 (perché non sono ancora trascorsi i 40 giorni dall’acquisto in tale giorno), allora i punti saranno accreditati nel corso della successiva raccolta punti PAYBACK.

Come approfittare del programma

Per poter approfittare di questa interessante iniziativa devi compiere pochi passaggi:

1. vai sul sito PAYBACK o sull’App, a quel punto dovrai riportare il numero di 10 cifre che è presente sul retro della tua carta fedeltà o l’indirizzo di posta elettronica con la quale ti sei registrato al programma e scegli eBay nella sezione Partner Shop Online; 2. clicca sul pulsante “Aquista ora e accumula punti” e dai via al tuo shopping online navigando e facendo acquisti sul sito internet di eBay, esattamente come sei abituato a fare; 3. una volta che hai effettuato l’acquisto, i punti ti verranno accreditato sul saldo punti del tuo conto, come sopra abbiamo già anticipato.

Tieni solamente in considerazioni che se non effettui un acquisto diretto, ma partecipi alle aste di questo marketplace, per poter ricevere i punti la tua offerta dovrà risultare vincente entro 24 ore dall’accesso al negozio eBay passando dallo shop online PAYBACK. Se invece l’offerta non dovesse risultare vincente, potrai comunque effettuare un’altra offerta, e poter dunque ricevere i punti del programma, ma sempre passando nuovamente tramite il sito internet o l’App.

Speriamo che queste informazioni ti siano utili per poterti avvicinare a questo programma con ancora maggiore convinzione. Che aspetti ad approfittarne?