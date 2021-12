Ecco il primo smartphone con il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1

E il primo smartphone annunciato con uno Snapdragon 8 Gen 1 è…il Motorola Edge X30. La corsa infuria da alcune settimane ma alla fine è Motorola a vincere la corsa.

Non è una grande sorpresa. Subito dopo l’annuncio del nuovo SoC di Qualcomm, Motorola è stato il primo marchio ad annunciare che il suo prossimo flagship ne sarebbe stato il beneficiario. Xiaomi, Oppo OnePlus, Realme, brand si sono precipitati a completare la lista.

Con il nuovo chip per smartphone, il Motorola Edge X30 è senza dubbio uno smartphone di fascia alta. A cominciare dal suo schermo, un pannello Oled da 6,7 ​​​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz (capace di scendere a 48 Hz per risparmiare batteria).

Motorola compensa con un sensore selfie da 60 Megapixel situato al centro dello schermo. Viene offerta anche un’edizione speciale con fotocamera nascosta sotto lo schermo.

Il resto della configurazione fotografica è più classica: c’è un sensore principale da 50 Megapixel con stabilizzazione ottica, un ultra grandangolare da 50 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel, il tutto nascosto in un blocco fotografico ovale piuttosto elegante.

Sul fronte autonomia, si potrà contare su una batteria da 5000 mAh. Motorola ha potenziato la ricarica rapida con una potenza di 68W per ricaricare il suo dispositivo. A titolo di interfaccia, Android 12 dovrebbe essere disponibile immediatamente.

Prezzi e disponibilità

I prezzi italiani per il Motorola Edge X30 non sono ancora noti ma in Cina ammontano a circa 444 euro per la sua versione da 8/128 GB, mentre per il taglio da 12/256 GB circa 555 euro.