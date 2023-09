Ecco le prime immagini del nuovo Redmi 13C

Il Redmi 12C è stato annunciato per la prima volta in Cina lo scorso dicembre, ed è poi arrivato in India a marzo. Oggi sono trapelate le prime immagini del prossimo Redmi 13C, che sarà presumibilmente il successore del Redmi 12C.

Secondo queste immagini, il Redmi 13C presenta una fotocamera principale da 50 MP, uno schermo con tacca a goccia e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il telefono sarà disponibile in almeno in tre colori: nero, blu e verde.

Ora che sono iniziate ufficialmente le fughe di notizie sul Redmi 13C, è probabile che otterremo presto ulteriori dettagli sulle sue specifiche. Questo sia attraverso altre fughe di notizie che tramite certificazioni e test di benchmark.

Come confronto, il Redmi 12C ha uno schermo LCD da 6,71 pollici, il processore MediaTek Helio G85 e 3/4/6 GB di RAM, 32/64/128 GB di memoria interna. Ci sono poi una fotocamera principale da 50 MP e un sensore di profondità, una fotocamera selfie da 5 MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 10W.