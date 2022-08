Ecco le prime immagini dell’Oppo Watch 3, in arrivo il 10 agosto

L’uscita dell’Oppo Watch 3 è sempre più vicina. Qualche giorno fa sono arrivate informazioni attendibili su alcune specifiche del nuovo smartwatch, assieme alla data di presentazione: il 10 agosto. Oggi sono venute a galla nuove immagini che confermano le informazioni precedenti e ne mostrano il design.

La fonte è il solito Evan Blass, che ha mostrato su Twitter quattro immagini dell’Oppo Watch 3. Ben visibile il display, rettangolare come i modelli precedenti ma questa volta leggermente curvo. Questa volta, inoltre, è presente una rotella sul lato destro assieme agli altri pulsanti fisici.

Osservando le informazioni mostrate sullo schermo si può notare come questa volta lo smartwatch abbia la capacità di monitorare la temperatura corporea, funzionalità che si andrà ad aggiungere alle classiche opzioni di monitoraggio della salute.

Ricordiamo inoltre le specifiche che sono trapelate in precedenza, rivelatesi attendibili: SoC Snapdragon W5 Gen 1, display LPTO, doppio chip Apollo 4 Plus ed ECG standard. Secondo un altro leak, lo smartwatch riceverà tre modelli, nome in codice rispettivamente Auster, Altron ed Altron SE.

Queste versioni dell’Oppo Watch 3, a loro volta, saranno disponibili in due colori ciascuna. Platinum Black e Desert Brown per Auster, Platinum Black e Leather Gold per Altron, Space Grey e Misty Purple per Altron SE, per un totale di cinque colori diversi. La presentazione ufficiale di Oppo è fra 5 giorni: non perdetevela per scoprirne di più.