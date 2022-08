Ecco quando arriverà Android 13 per Nothing Phone (1)

Nothing – la startup capitanata da Carl Pei, ex patron di OnePlus – ha presentato il suo primo smartphone il mese scorso, il Nothing Phone (1). Il dispositivo gira sul sistema operativo Nothing basato su Android 12, una versione quasi stock di Android.



Proprio tale caratteristica ha fatto ritenere a molti utenti che l’aggiornamento ad Android 13 sarebbe arrivato molto presto, perché più semplice da preparare. Pare, invece, che non sarà così.

Nothing, infatti, ha dichiarato che l’aggiornamento ad Android 13 per il Phone (1) arriverà solo nella prima metà del 2023, ovvero nella finestra compresa tra gennaio e giugno.



Tuttavia, l’azienda continuerà a distribuire aggiornamenti software per il Phone (1) per migliorare l’esperienza dell’utente.

“Lavoriamo sempre duramente per migliorare l’esperienza utente di Phone 1. Per garantire ciò, gli aggiornamenti del sistema operativo saranno resi disponibili per il download con regolarità. Per quanto riguarda Android 13, il nuovo OS verrà lanciato per gli utenti di Phone 1 nella prima metà del 2023. Prima del rilascio, vogliamo mettere a punto l’aggiornamento del software con l’hardware di Nothing”, ha affermato Nothing.

Il Nothing Phone (1) viene fornito con la promessa di quattro anni di patch di sicurezza bimestrali e tre anni di aggiornamenti delle versioni Android. Lo smatphone è alimentato dal SoC Snapdragon 778G+ e presenta un display OLED FullHD+ con refresh rate di 120Hz e diagonale da 6,55″. Il telefono offre una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica cablata da 33 W e wireless da 15 W e integra tre fotocamere: una camera per selfie da 16 Megapixel nella parte anteriore, una fotocamera principale da 50 Megapixel sul retro unita coadiuvata da un’unità ultrawide da 50 Megapixel.