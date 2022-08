Manca poco al Samsung Galaxy A04s, ecco ciò che sappiamo sullo smartphone economico

A ridosso dell’uscita di un nuovo dispositivo, i leak in rete non si fanno mai attendere. Sotto i riflettori questa volta c’è il Galaxy A04s, nuovo smartphone economico di Samsung. Nonostante manchi ancora la conferma ufficiale, sul device ormai sappiamo praticamente tutto grazie a vari informatori online. Ecco tutti i dettagli in un solo posto.

Prima delle specifiche, occorre menzionare il costo: appena 169 euro. A questo prezzo corrisponde uno smartphone con processore Exynos 850, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile.

Lo schermo del Galaxy A04s misurerà 6,5 pollici con un refresh rate di 90 Hz, e la luminosità massima raggiungerà i 400 nit. Per quanto riguarda la fotocamera ci si può aspettare un comparto standard ma piuttosto valido: triplo sensore posteriore (50 Megapixel il principale e 2 Megapixel quelli macroscopico e di profondità) e singola selfie cam da 5 Megapixel.

La batteria sarà da 5.000 mAh e dispone di ricarica cablata da 15 W, anche se non sarà disponibile alcun caricatore nella confezione. Il Galaxy A04s arriverà in Europa, nei colori bianco, nero e verde scuro, con sistema operativo OneUI basato su Android 12.