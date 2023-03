Ecco Samsung Galaxy F14, batteria capiente e chip Exynos a basso costo

Debutta oggi in India un nuovo membro dell’ultima generazione degli Smartphone di Samsung. Parliamo di Galaxy F14, che offre qualche differenza rispetto ai propri fratelli.

Cominciamo la carrellata delle specifiche con il display LCD FHD+ di 6,6 pollici e 90 Hz, protetto da Corning Gorilla Glass 5. Il processore è invece un Exynos 1330 accompagnato da 4/6 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Il comparto fotografico posteriore del Galaxy F14, invece, esibisce una fotocamera principale da 50 Megapixel assieme a una macroscopica di 2 Megapixel. La selfie cam invece è di 13 Megapixel.

Passiamo alla batteria: ben 6,000mAh, a cui si accompagna un’interessante velocità di ricarica di 25 W. Ultime caratteristiche includono la compatibilità 5G e il sistema operativo custom OneUI Core 5.1 basato su Android 13.

Il SSamsung Galaxy F13 arriverà in tre colori dai nomi piuttosto fantasiosi: O.M.G. Black, G.O.A.T. Green, e B.A.E. Purple. Il costo per il modello con 4 GB di RAM sarà circa di 150 euro, mentre l’altro sarà attorno ai 160. Tuttavia non si sa ancora nulla su un suo possibile lancio internazionale, ma la possibilità non è da escludere.