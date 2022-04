Edge: Microsoft sta testando la VPN integrata nel suo browser

Dopo Opera e Mozilla, anche Microsoft è interessata ad implementare una VPN integrata direttamente nel suo browser Edge. Apprendiamo dagli sviluppatori XDA che l’azienda ha iniziato a testare una VPN chiamata “ Microsoft Edge Secure Network ”. Menzionata in una pagina di supporto aggiunta al sito Web ufficiale di Microsoft, questa novità arriverà in collaborazione Cloudflare.

Come chiarisce XDA, questa caratteristica non è ancora implementata su Edge e neanche accessibile sul canale sviluppatore, ma è presente solamente dentro il codice sorgente in cui ci sono riferimenti al servizio 1.1.1.1 di Cloudflare. Quest’ultimo assume le funzioni principali di una VPN, ovvero la crittografia dei nostri dati di navigazione (in modo da renderli inaccessibili a terzi, compreso l’ISP), ma anche la possibilità di accedere a contenuti georeferenziati o bloccati nella propria regione o nazione.

Questa modalità di navigazione privata non sarà sempre attivita e bisognerà essere collegati ad un account Microsoft per usufruire di 1 GB di dati offerti, rinnovabili di mese in mese. D’altronde, la maggior parte delle VPN è a pagamento ed è probabile che questa versione premium consentirà di utilizzare più dati acquistandoli direttamente da Microsoft.