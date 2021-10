Edge si aggiorna con nuove funzioni di compatibilità con Microsoft 365

Microsoft ha annunciato diverse nuove funzionalità per il browser di ricerca Edge, allo scopo di renderlo ancora più compatibile col servizio cloud Microsoft 365. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti che hanno effettuato l’iscrizione un’esperienza di lavoro più fluida e “intelligente”.

Una delle prime novità è la gestione automatica dei profili di applicazioni diverse. In particolare, renderà più lineare il processo di quando si riceve, all’interno di un’applicazione Microsoft, un link per un’altra applicazione di 365. Ad esempio un link in Outlook che reindirizza a Teams. D’ora in poi, anche in presenza di più di un’account, Edge aprirà automaticamente il profilo dell’utente corretto, senza bisogno ogni volta di inserire password.

La seconda novità si chiama Link Condivisi. Semplicemente, si tratta di una sezione nel browser Edge dove saranno contenuti appunto tutti i link condivisi attraverso i vari servizi di 365. Inoltre, fornirà in contesto nel quale essi sono stati inviati o ricevuti: ad esempio, nel caso di un collegamento condiviso attraverso Teams, il browser mostrerà la conversazione rilevante.

Le ultime funzionalità aggiuntive riguardano la pagina iniziale del browser, che mostrerà tutti i siti e i documenti più rilevanti al vostro lavoro, e l’arrivo di Microsoft Editor, uno strumento di scrittura in grado di correggere automaticamente gli errori. Fino ad oggi era solo disponibile come estensione, ma Microsoft ha annunciato l’intenzione di renderlo nativo.