Oppo A54s è ufficiale: Helio G35 e batteria da 5.000 mAh al prezzo di 229€

Oppo intende ampliare il proprio catalogo smartphone in Europa, ultimo di questi il nuovo OPPO A54s. Le differenze con OPPO A54 sono evidenti: utilizza un SoC MediaTek Helio G35 al posto del Qualcomm Snapdragon 480 che significa anche niente 5G.



Il Soc di MediaTek utilizza una CPU octa-core ARM Cortex-A53 e una GPU IMG PowerVR GE8320, teoricamente questo chip è più votato al risparmio energetico e meno potente del chip Snapdragon dell’A54.

Il reparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 Megapixel, affiancato poi da una fotocamera per la profondità di campo e una fotocamera macro da 2 Megapixel. Sono 8 i Megapixel nella parte anteriore.

Inoltre, l’A54s utilizza uno schermo LCD Full HD+ con una frequenza di aggiornamento limitata a 60Hz, rispetto ai 90Hz dell’A54. Per quanto riguarda la parte fotografica, a prima vista sembra identica. Presente anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica Super VOOC.

L’Oppo A54s è alimentato da una porta USB-C e ha un jack per cuffie da 3,5 mm integrato. È impermeabile IPX4, con uno spessore di 8,4 mm e un peso di 190 grammi.

“In OPPO siamo convinti che, mai come oggi, sia fondamentale offrire prodotti affidabili, in grado di rispondere ai bisogni dei nostri consumatori, elevando ulteriormente l’esperienza utente. OPPO A54s rappresenta per il nostro ecosistema un’importante aggiunta, un dispositivo senza compromessi che unisce estetica, funzionalità di alto livello e un comparto fotografico estremamente performante. Inoltre, la potente batteria consente di rimanere sempre connessi, permettendo agli utenti di godersi ogni momento della giornata senza preoccupazioni” ha commentato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.