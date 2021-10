Facebook cambia nome: ecco Meta, il nuovo universo di Zuckerberg

È da un po’ che se ne mormorava, ma finalmente è ufficiale. Mark Zuckerberg ha annunciato ufficialmente il cambio di nome di Facebook: si chiamerà Meta, come il metaverso che ha intenzione di costruire.

Per fare chiarezza, il social media continuerà a chiamarsi Facebook, e manterrà lo stesso logo. A cambiare sarà il nome della compagnia madre, quella che gestisce le numerose piattaforme quali Instagram, Whatsapp e, per l’appunto, Facebook.

La mossa, stando a Zuckerberg, è stata fatta per rendere più esteso il marchio, e staccarlo dalla singola piattaforma. “In questo momento, il nostro brand è così strettamente legato a un prodotto che non può assolutamente rappresentare tutto ciò che stiamo facendo oggi, figuriamoci in futuro”. Probabilmente i numerosi scandali che ultimamente stanno colpendo Facebook non hanno fatto che accelerare questa volontà di cambiamento.

L’obiettivo di Meta è per l’appunto quello di arrivare alla creazione di un vero e proprio metaverso. Si tratterà di un universo condiviso fra tutte le piattaforme proprietarie dell’azienda, un misto di virtuale, online e realtà aumentata. In questo ambiente le persone potranno lavorare, interagire e divertirsi proprio come nel mondo reale.

Siamo visti come un social media ma nel nostro Dna siamo una società che costruisce tecnologia per connettere le persone. Mi auguro che nel tempo saremo visti come una società di metaverso.

Al momento fanno parte di Meta Facebook, Instagram, Whatsapp e il visore di realtà virtuale Oculus. In futuro probabilmente questi servizi si espanderanno e diventeranno ancora più connessi tra loro.