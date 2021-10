Facebook si prepara al metaverso e cambia nome

Facebook, a sorpresa, sta per rivoluzionare il proprio brand. Alcune fonti hanno reso nota l’intenzione di Mark Zuckerberg di cambiare il nome della società che comprende la grande quantità di servizi che tutti conosciamo: Facebook, Instagram, Whatsapp, e moltissimi altri. “Facebook”, in questo modo, comincerebbe a indicare soltanto il social media, mentre la compagnia madre sarebbe conosciuta in altra maniera.

Il nuovo nome del brand Facebook dovrebbe essere annunciato questo 28 ottobre, in occasione della conferenza Connect. Il cambiamento deriva dalla volontà di costruire una nuova immagine della società basata sul “metaverso”, ovvero di un ambiente digitale in grado di collegare il mondo fisico con quello virtuale.

Sul nuovo nome non si sa ancora nulla, ma ci sono alcuni indizi. Una possibilità è “Horizon”, come il mondo di realtà virtuale di Facebook che sarà lanciato prossimamente. Nelle parole di Mark Zuckerberg in un intervista precedente:

Il metaverso sarà al centro della nostra attenzione, e penso che sarà soltanto una grande parte del prossimo capitolo per quanto riguarda l’evoluzione di Internet dopo l’Internet mobile. E sarà il prossimo grande capitolo anche per la nostra compagnia, vogliamo davvero concentrarci su quest’area.

Facebook, per il momento, ha rifiutato di commentare la notizia in maniera ufficiale.