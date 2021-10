Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro e 11 Pro+ ufficiali: potenti ma low cost

Xiaomi ha finalmente svelato ufficialmente la nuova gamma Redmi Note 11 in Cina. Probabilmente dovremo aspettare almeno qualche settimana prima di vedere alcuni di questi modelli sbarcare in Italia ma l’ambizione di proporre modelli potenti ad un prezzo contenuto non è mancata neanche questa volta.

Partiamo dai modelli più sofisticati, il Redmi Note 11 Pro e il Redmi Note 11 Pro+. In effetti, questi due smartphone sono abbastanza simili. Alcuni dei punti in comune includono:

Display AMOLED da 6,67 pollici, Full HD+ e 120 Hz

Soc MediaTek Dimensity 920

6 o 8 GB di RAM;

128 o 256 GB di spazio di archiviazione;

Tripla fotocamera: sensore principale da 108 Megapixel; Ultragrandangolare da 8 Megapixel; sensore macro dedicato da 2 Megapixel

Fotocamera frontale da 16 Megapixel

Compatibilità 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

Jack da 3,5 mm

MIUI 12.5 con Android 11

Certificazione IP53

Qual è la differenza tra questi due dispositivi? Il Redmi Note 11 Pro + ha il vantaggio di avere una ricarica rapida che raggiunge una potenza di 120W per la sua batteria da 4500 mAh. Secondo Xiaomi bastano 15 minuti per recuperare il 100% di energia. Redmi Note 11 Pro propone invece una capacità da 5160 mAh che si ricarica in 67W.

Xiaomi Redmi Note 11

Il classico Redmi Note 11 completa il trio con una scheda tecnica più modesta ad un prezzo inferiore. Troviamo così uno smartphone con uno schermo LCD, questa volta da 6,6 pollici in Full HD+ e con una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. All’interno, è il processore Dimensity 810 a muovere il tutto, supportato da 4 a 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

La batteria da 5000 mAh del Redmi Note 11 si ricarica a 33W. Per la foto, sul retro sono integrati due sensori: 50 Megapixel per quello principale, 8 Megapixel per scatti ultra-grandangolari. I selfie sono ancora da 16 Megapixel. Presente anche il 5G.

Prezzi e uscita

Gli Xiaomi Redmi Note 11, Note 11 Pro e Note 11 Pro+ intendono imporsi sul mercato entry-level in Cina per schiacciare la concorrenza. Ecco i prezzi:

Redmi Note 11

4/128 GB (162 euro)

6/128 GB (175 euro)

8/128 GB (202 euo);

8/256 GB (229 euro)

Redmi Note 11 Pro

6/128 GB (215 euro)

8/128 GB (255 euro)

8/256 GB (282 euro)

Redmi Note 11 Pro+

6/128 GB (255 euro)

8/128 GB (282 euro)

8/256 GB (310 euro)

Ci sono buone probabilità che questi smartphone arrivino presto in Italia con qualche piccola modifica.