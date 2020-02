eero aggiunge il supporto ad Apple HomeKit

Le soluzioni per il Wi-Fi mesh (tecnologia che permette di creare una rete wireless diffusa grazie all’uso di più dispositivi) di eero si aggiornano con il supporto per Apple HomeKit, la piattaforma di Cupertino per la gestione della smart home. E lo fanno con un occhio di riguardo per la sicurezza e la protezione dei dispositivi connessi, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di rischio informatico.

Spiega il produttore: «Con Apple HomeKit, eero offre una protezione ancora maggiore dei propri accessori HomeKit e un modo semplice per gestire i dispositivi con cui sono autorizzati a comunicare a casa e su Internet. Gli accessori di HomeKit ricevono automaticamente le autorizzazioni in base solo a ciò di cui hanno bisogno e, se si vuole, è possibile limitare ulteriormente, in modo manuale, il loro accesso. Il sistema eero può proteggere con un firewall ciascuno degli accessori HomeKit supportati in base alle impostazioni dell’app Apple Casa. eero impedirà quindi a tali accessori di comunicare con altri dispositivi collegati alla rete domestica e servizi Internet non autorizzati».

L’utente può in ogni caso personalizzare le impostazioni di ogni dispositivo HomeKit in base alle proprie preferenze e necessita, utilizzando l’app Apple Casa su smartphone e tablet iOS. Tre i livelli di sicurezza disponibili:

Automatico : consente a un accessorio di comunicare con i dispositivi e i servizi approvati dal produttore, impedendo l’accesso da parte di servizi non autorizzati.

: consente a un accessorio di comunicare con i dispositivi e i servizi approvati dal produttore, impedendo l’accesso da parte di servizi non autorizzati. Ristretto alla Casa: consente a un accessorio di comunicare solo con HomeKit sui dispositivi Apple. Sarà possibile gestire i propri accessori tramite l’app Casa, ma ciò potrebbe ridurre alcune funzionalità, come gli aggiornamenti del firmware.

consente a un accessorio di comunicare solo con HomeKit sui dispositivi Apple. Sarà possibile gestire i propri accessori tramite l’app Casa, ma ciò potrebbe ridurre alcune funzionalità, come gli aggiornamenti del firmware. Nessuna restrizione: consente a ogni accessorio di comunicare con ogni dispositivo della casa e ogni sito web o servizio Internet, come altri dispositivi connessi alla rete di casa.

Per tutti i dettagli sulle soluzioni eero potete visitare il sito del produttore.