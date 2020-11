Einova debutta in Italia con soluzioni di ricarica wireless (e non solo) all’avanguardia

Einova ha presentato oggi la sua tecnologia brevettata (e tutta italiana) dedicata al mondo del power: alimentatori, ricarica wireless e power bank, da oggi disponibili su Amazon e sul sito online dell’azienda.

Chi è Einova?

Einova è stata fondata con il nome di Eggtronic nel 2012 dal CEO e Ingegnere PhD Igor Spinella. Oggi è una scale up italiana in espansione che opera su scala globale, con sedi a Modena (Italia), San Francisco (USA) e Guangzhou (Cina). Gli ingegneri Einova sono focalizzati sullo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie nel settore dell’elettronica di potenza, con soluzioni migliorative in termini di performance, miniaturizzazione ed efficienza energetica. Il team è composto da giovani talenti italiani specialisti nel campo dell’ingegneria elettronica e meccatronica, e designer d’eccezione.

Cosa produce?

Einova è specializzata nel design e produzione di soluzioni per l’elettronica di consumo e nella ricerca e progettazione nel settore dell’elettronica di potenza e delle tecnologie wireless power. Il core business Einova si fonda su tre pilastri: power adapters, wireless power e power banks. Nel settore dei power adapters, Einova/Eggtronics ha lanciato anche in Europa Sirius – l’alimentatore che già nella sua precedente versione aveva conquistato gli USA grazie al record di miniaturizzazione per un alimentatore 65W con prese integrate, in virtù della tecnologia brevettata EcoVoltas.

Sirius: 65 W di potenza in miniatura

I prodotti

La tecnologia wireless power Eggtronic, già adottata da molteplici aziende e case automotive, ha permesso di creare prodotti unici, quali le Wireless Charging Stones (piattaforma di ricarica wireless Qi fast charge in autentico marmo bianco o nero, travertino o pietra lavica), il Wireless Valet Tray (vassoio svuotatasche con funzionalità di caricabatterie wireless veloce per smartphone) ed il Mundus Pro (sterilizzatore UV-C con capacità germicida certificata e funzionalità di ricarica wireless).

Wireless Charging Stones

Wireless Valet Tray

Mundus Pro

Infine, anche nel mondo dei power bank, Einova offre soluzioni d’avanguardia, come il laptop power bank (il power bank per caricare velocemente laptop, smartphone e ogni altro dispositivo, grazie a tre porte veloci per un totale di 63W, USB-C Power Delivery, Quick Charge 3.0 ed una cella al litio a bassissima resistenza ed alta capacità), e il nuovissimo Power Bar (il power bank wireless certificato Apple MFI per caricare MacBook, iPhone, Airpods ed Apple Watch contemporaneamente).

Le tecnologie di Einova by Eggtronic sono protette da oltre 170 brevetti internazionali (concessi in USA, Europa, Giappone, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan), a testimoniare un’incessante attività di ricerca nel settore dell’elettronica di potenza.