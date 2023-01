Elettrodomestici casalinghi: 3 immancabili in ogni casa

Le nostre abitazioni sono dotate di tanti elettrodomestici che ci aiutano nelle faccende domestiche e che ci regalano momenti di intrattenimento. Stiamo parlando di tutti quei dispositivi che usiamo in cucina, per tenere pulita la casa e per divertirci e connetterci con il mondo.

Ecco che forni a microonde, aspirapolveri, lavatrici, frullatori, televisori, console di videogiochi e altri device smart, digitali, tecnologici e interattivi, sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana.

Vediamo quali sono 3 elettrodomestici casalinghi che non possono proprio mancare nelle nostre case.

Smart tv

Sono dei televisori dotati di collegamento alla rete internet, per poter navigare sui motori di ricerca, scaricare applicazioni come quelle degli smartphone e di riprodurre musica e film in streaming, attraverso le apposite piattaforme digitali.

Oltre a queste funzionalità, possiedono altre caratteristiche come la risoluzione dello schermo e la tecnologia con cui viene costruito:

la risoluzione sta ad indicare il numero di pixel che possiede lo schermo; un maggior numero di pixel corrisponde ad un’elevata qualità delle immagini. Le Smart TV offrono la possibilità di scegliere fra tre diverse tipologie di risoluzione: HD Ready, Full HD e Ultra HD;

i materiali tecnologici con cui vengono realizzati gli schermi delle televisioni di ultima generazione sono studiati per offrire un’esperienza immersiva, colori vividi e brillanti e immagini ben definite anche in movimento.

Gli schermi delle smart tv offrono diverse modalità di funzionamento: quelli al plasma possiedono al loro interno del gas che riscaldandosi genera la luce, gli LCD, sono dotati di retroilluminazione a lampade fluorescenti; mentre quelli a LED, sfruttano le particolari capacità di queste particolari lampade. Gli schermi OLED sono invece in grado di spegnere i pixel per creare il colore nero, come ad esempio i dispositivi OLED TV evo, con una tecnologia all’avanguardia per un’elevata risoluzione.

Robot aspirapolvere

Il robot aspirapolvere è un dispositivo estremamente compatto è dotato di un meccanismo di aspirazione e ha un serbatoio in cui depositare lo sporco. Possiede delle ruote che gli permettono di spostarsi in autonomia e di sensori in grado di rilevare gli ostacoli.

Inoltre, ha una tecnologia integrata che gli permette di tornare verso la propria postazione di ricarica, una volta completata la pulizia dei pavimenti. Si controlla anche a distanza, tramite un’apposita applicazione da installare sul proprio smartphone.

È dunque possibile gestirlo anche quando si è fuori casa. Alcuni modelli offrono anche la funzione di lavapavimenti; con una sola passata il dispositivo riesce anche a lavare la superficie appena aspirata.

Robot da cucina multifunzione

Il robot da cucina multifunzione, grazie ai tantissimi accessori di cui è dotato, riesce a svolgere una grande quantità di funzioni che permettono di preparare più facilmente gli ingredienti necessari alla realizzazione dei piatti.

Sono dotati di mixer tritatutto in grado di sminuzzare ingredienti di diversa consistenza, oltre che a tritare il ghiaccio e il caffè. Possiede una grattugia con

diverse tipologie di lame per ottenerne spessori differenti.

Alcuni modelli altamente tecnologici hanno anche la funzione di cottura integrata, che consente di realizzare la ricetta scelta direttamente nel robot stesso.

Nelle nostre case non possono proprio mancare dei dispositivi tecnologici in grado di intrattenere e di aiutare in cucina e nelle pulizie domestiche. Questi elettrodomestici sono dotati di grande tecnologia e possiedono tantissime funzionalità.

Sono digitali e interattivi, si possono controllare anche a distanza attraverso lo smartphone. Tutte queste caratteristiche, unite alle funzionalità intelligenti che possiedono, ci consentono di apprezzare maggiormente il loro utilizzo, fino a renderli indispensabili.