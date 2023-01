Huawei Mate X3: il foldable con la messaggistica di emergenza satellitare

Ci sono succose novità sul fronte degli smartphone Huawei. L’azienda di Shenzhen starebbe infatti per lanciare un nuovo dispositivo pieghevole, che si dovrebbe chiamare Mate X3.

Secondo alcune indiscrezioni emerse sul social network cinese Weibo, lo smartphone Huawei Mate X3 verrà lanciato ancora prima della serie Huawei P60, e rappresenterà il prossimo fiore all’occhiello dell’azienda.

Mate X3 sarà dotato di comunicazione satellitare di nuova generazione, e consentirà dunque ai possessori di tale modello di inviare e ricevere brevi messaggi, utilizzando la rete satellitare.

Il telefono supporterà anche l’invio di messaggi vocali, una caratteristica che rappresenta un netto passo in avanti rispetto alle prime implementazioni della funzione.

Al momento, lo smartphone Huawei Mate 50 può solo inviare messaggi di testo, senza però poterli riceverli.

Si tratta di una funzionalità ancora di nicchia, ma avere la possibilità di inviare e ricevere messaggi quando non c’è copertura radiomobile tradizionale può essere fondamentale in alcune situazioni di rischio.

Fonte