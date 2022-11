Elon Musk minaccia di produrre un suo smartphone se Apple e Google ostacoleranno Twitter

Da quando Twitter e Elon Musk hanno deciso di ripristinare gli account degli utenti che erano stati precedentemente banditi dalla piattaforma, incluso quello dell’ex presidente Donald Trump, la prospettiva che Apple e Google possano improvvisamente escludere l’app di Twitter dai loro app store non è del tutto improbabile.

Se ciò dovesse accadere, Musk afferma di essere pronto a costruire semplicemente il proprio telefono, con (presumibilmente) un proprio app store. “Spero certamente che non si arrivi a questo, ma sì, se non c’è altra scelta, creerò un telefono alternativo“, ha twittato in risposta a un utente che chiedeva cosa sarebbe successo se Apple e Google avessero escluso Twitter dai rispettivi app store.

Al momento, né Apple né Google hanno dichiarato o indicato ufficialmente di voler bandire Twitter, sebbene entrambe le società abbiano adottato politiche che impediscono l’incitamento all’odio, la discriminazione e le molestie. Entrambe le società – tuttavia – avevano inizialmente bandito Parler, un’alternativa a Twitter, anche se Apple l’ha riammessa sul suo App Store nell’aprile 2021 e Google ha ripristinato l’app lo scorso settembre dopo che la piattaforma ha apportato miglioramenti alle sue politiche di moderazione.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Musk in precedenza aveva affermato che non avrebbe ripristinato alcun account Twitter senza formare un “consiglio di moderazione dei contenuti con punti di vista molto diversi“, ma ha poi adottato una policy differente, ripristinando l’account di Trump dopo aver condotto un sondaggio su Twitter.

Nel frattempo Musk ha deciso di trasformare il segno di spunta blu di Twitter, originariamente apposto agli account con identità verificata, in un segno acquistabile per 8 dollari al mese: il lancio del nuovo corso (che dovrebbe comprendere anche la spunta oro per le aziende e la spunta grigia per le istituzioni) dovrebbe avvenire venerdì.