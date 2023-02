Elon Musk non sarà più CEO di Twitter

Elon Musk ha colpito la piattaforma di Twitter come un vero e proprio tornado. Prima minaccia di comprarla, poi rifiuta, poi la compra per davvero e licenzia un numero record di dipendenti. Qual è la prossima mossa dell’uomo più ricco del mondo? A quanto pare, affidare la direzione a qualcun altro.

Al World Government Summit di Dubai, infatti, Musk ha annunciato la sua intenzione di rinunciare al ruolo di CEO della compagnia dopo il brevissimo trascorso come suo capitano. Ma non subito: prima occorre stabilizzarla, riportandola a essere “economicamente in salute”. Si prevede quindi la fine del 2023 come data dell’abbandono.

Non è la prima volta che Musk aveva parlato di abbandonare il ruolo: qualche mese in fa, in un sondaggio su Twitter, aveva fatto ai propri utenti la stessa domanda. La maggior parte del popolo di Twitter, non particolarmente contento della direzione, aveva risposto con un “sì”, e sembra che il miliardario abbia intenzione di mantenere la promessa.

Attenzione però: questo non significa che Twitter cambierà di proprietario. Semplicemente ci sarà un altro CEO, ma è molto improbabile (anche per motivi legali) che l’uomo più ricco del mondo venda la piattaforma. Non resta che vedere chi sarà il suo successore e, soprattutto, come verrà scelto.