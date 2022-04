Elon Musk vuole acquistare Twitter per 40 miliardi di dollari

Dopo aver acquisito poco meno del 10% delle azioni di Twitter e aver rifiutato una posizione nel consiglio di amministrazione, Elon Musk esce allo scoperto e si offre di acquistare il 100% delle azioni di Twitter per 54,20 dollari per azione, ben al di sopra del prezzo di mercato. La sua intenzione, inoltre, è quella di ritirare Twitter dalla Borsa.

Elon Musk ha un progetto chiaro e ambizioso per il futuro del social network azzurro:

Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale di essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante. Tuttavia, da quando ho effettuato il mio investimento, ora mi rendo conto che l’attività non prospererà né servirà a questo imperativo nella sua forma attuale. Twitter deve essere trasformato in una società non quotata. Di conseguenza, mi offro di acquistare il 100% di Twitter per $ 54,20 per azione in contanti, un premio del 54% sul prezzo dell’azione (…) La mia offerta è la mia migliore e ultima offerta e se non viene accettata, dovrò riconsiderare la mia posizione di azionista.

Se la sua offerta dovesse essere rifiutata, Elon Musk anticipa già che rivenderà tutte le sue azioni recentemente acquisite. L’offerta totale supera i 40 miliardi di dollari per il 100% delle azioni Twitter.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Ultimamente, Elon Musk ha pubblicamente messo in dubbio l’approccio di Twitter sulla libertà di espressione tramite un sondaggio condotto sul suo account Twitter il 25 marzo. “ La libertà di espressione è essenziale per il funzionamento di una democrazia. Credi che Twitter aderisca rigorosamente a questo principio?” ha chiesto il CEO di Tesla, prima di far notare in un tweet di follow-up che “le conseguenze di questo sondaggio saranno significative”.