Honor MagicBook 14 e 15 ufficiali con CPU AMD Ryzen 5 5500U

Con un annuncio a sorpresa, Honor ha svelato i nuovi potenti e compatti computer portatili MagicBook 14 e MagicBook 15. Entrambi i modelli propongono importanti miglioramenti come: il nuovo processore AMD Ryzen 5 5500U supportato dalla grafica AMD Radeon, la nuova Eye Comfort HONOR FullView Display, Dual Heat Pipes con un design Large Fan per una dissipazione efficiente del calore e una batteria massiccia da 56Wh per un uso ininterrotto per tutto il giorno.

“Con un focus strategico sull’innovazione, la qualità del prodotto e il servizio, HONOR si impegna a sviluppare una tecnologia che dia potere alle persone in tutto il mondo. A testimonianza di ciò, la serie HONOR MagicBook si configura come l’insieme di device portatili innovativi e potenti, progettati per aiutare gli utenti ad eccellere nel loro lavoro quotidiano e nella vita domestica”, afferma George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Alimentato dal potente processore AMD RyzenTM 5 3600[1] e dalla grafica AMD RadeonTM, l’ultima serie HONOR MagicBook offre prestazioni sorprendenti e un’esperienza utente senza interruzioni

Due concentrati di potenza grazie al nuovo processore AMD RyzenTM 5 5500 U che quando chiamato in causa raggiunge una frequenza massima della CPU di 4.3GHz, la grafica integrata AMD RadeonTM, la serie HONOR MagicBook offre una prestazione eccezionale quando si tratta di elaborare la grafica e gestire compiti complessi, supportando il gioco, la realizzazione di film o il rendering 3D con facilità.

Oltre alla potenza bruta, la serie HONOR MagicBook è supportata da 16GB di Ram 3200MHz a doppio canale, migliorando la velocità di trasmissione fino al 50% rispetto alla memoria a singolo canale.

Per l’archiviazione interna, troveremo 512GB di SSD con la modalità Fn+P (Performance Mode) è disponibile per compiti pesanti, come l’utilizzo di software di progettazione avanzata, permettendo agli utenti di elaborare i dati a una velocità ultra-veloce.

La luminosità arriva a 300 nit e si traduce anche in un rapporto di contrasto superiore alla media con un rapporto schermo-superficie dell’84% per il modello da 14 pollici.

Con un corpo elegante e in alluminio, la serie Honor MagicBook pesa solo 1.38kg ed è spessa solo 15.9mm, entrando facilmente nella maggior parte delle borse e permettendo agli utenti di godere della massima portabilità e prestazioni in movimento.

Prezzi e disponibilità

A partire dal 14 aprile 2022, HONOR MagicBook 14 sarà disponibile in preorder con un coupon di €150 (valido dal 21 al 28 aprile) e disponibile per l’acquisto a partire dal 21 aprile al prezzo di €749,90 su Hihonor.com.

In preorder a partire dal 7 aprile con un coupon di €200 (promozione valida dal 14 al 21 aprile) HONOR MagicBook 15 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 14 aprile al prezzo di €799,90 su Hihonor.com.