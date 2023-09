emporia E6, lo smartphone high-tech per i senior

emporia, produttore austriaco di tecnologia per over 65, ha lanciato il suo nuovo smartphone E6. Questo modello sancisce l’inaugurazione della Serie E, aprendo un nuovo capitolo nel campo dei dispositivi dedicati ai senior.

emporia E6 è un telefono creato in collaborazione con il gruppo target, attraverso in cui i partecipanti hanno definito le loro richieste e i loro desideri per lo smartphone del futuro. Il risultato: “Uno smartphone come dovrebbe essere”.

Alcuni potrebbero pensare che un telefono per anziani sia di bassa qualità, ma non è così. Ed è evidente guardando le specifiche: connettività 5G, 128 GB di memoria, sensore per le impronte, fotocamera principale da 50 Megapixel, selfie cam da 8 Megapixel e, naturalmente, opzioni di input vocali.

Grazie all’interfaccia dedicata, il telefono è anche in grado di fornire supporto tecnico all’avanguardia per i meno tecnologicamente capaci, o anche solo per chi ha problemi di udito. Altra caratteristica molto importante è la funzione di chiamata di emergenza: in caso di necessità è possibile chiamare i soccorsi in modo rapido e semplice, schiacciando il tasto posto sul retro dello smartphone.

Ultimo dettaglio è la possibilità di passare facilmente dalla modalità Android alla semplice interfaccia utente emporia e viceversa. Se, ad esempio, parenti o specialisti aiutano a configurare lo smartphone e preferiscono farlo con la familiare interfaccia Android, possono farlo e poi passare all’interfaccia emporia, chiara e facile da usare, con pochi clic.

L’emporia E6 sarà disponibile nei negozi e sul sito ufficiale a a partire da fine settembre al prezzo iniziale di 399,99 euro.