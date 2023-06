EOLO offerte internet casa: FWA versatile

Sottoscrivere un servizio in abbonamento per la connessione a internet di casa non è mai semplice, oltre a tantissimi provider tra cui scegliere si è vincolati al proprio territorio e alle tecnologie presenti nell’area di riferimento. Sebbene il piano di modernizzazione delle infrastrutture informatiche italiane sia in continua evoluzione, tantissimi comuni dispongono ancora di tecnologie come l’ADSL, sicuramente poco performanti per usufruire di contenuti in streaming e in smart working.

L’importanza di avere una connessione veloce

Dopo un periodo storico particolarmente complicato per la mobilitazione delle persone, la velocità con cui è migliorata l’implementazione dei computer all’interno delle case ha dato modo alle persone di comprenderne l’utilità e la necessità.

Un processo così marcato ha evidenziato quanto sia importante possedere una connessione a internet veloce, capace di garantire a tutta la famiglia un utilizzo contemporaneo dei dispositivi, senza perdere prestazioni. Per questo motivo sempre più persone abbandonano la linea ADSL, ancora vincolata al doppino in rame, e si affidano a soluzioni FWA (Fixed Wireless Access).

Connessione a internet anche nei piccoli comuni: il potere dell’FWA

Quando si utilizza l’acronimo FWA si identifica quella tecnologia capace di utilizzare la trasmissione wireless per fornire connettività ad alta velocità in un determinato comune o area geografica. A differenza delle più celebri ADSL o fibra ottica, l’FWA utilizza le frequenze radio per trasmettere i pacchetti dati dal server al router/modem dell’utente finale. Proprio come per la SIM dello smartphone, anche in questo caso il router casalingo viene fornito di una SIM e un numero di telefono, al fine di captare le frequenze del provider scelto.

Una connessione basata su questa tecnologia permette di ottenere un’ottima velocità, rapportata alla più lenta ADSL, e di effettuare attività in streaming, smart working e gaming senza alcun problema; anche se nell’ambito gaming è opportuno affidarsi a un servizio che riesca a garantire una latenza inferiore ai 45 ms per non riscontrare fastidi durante le sessioni di gioco.

Ma quali sono le motivazioni che spingono sempre più persone a scegliere la tecnologia Fixed Wireless Access? Uno dei punti di forza dell’FWA risiede nella sua copertura, infatti, è la soluzione ideale per garantire una connessione a internet nelle aree rurali o nelle località in cui non vi è ancora un cablaggio per la fibra ottica.

Ulteriore beneficio di uno strumento di questo genere è la velocità della connessione, che non solo è superiore alle più obsolete ADSL, ma riesce a offrire prestazioni in linea con delle ottime fibre ottiche. Non vi è alcun impedimento nel visualizzare contenuti in streaming in alta risoluzione oppure nello svolgere videochiamate in smart working. Negli ultimi anni, grazie all’evoluzione delle antenne wireless è possibile ottenere degli ottimi risultati anche per il gaming online, riducendo la latenza e ottimizzando il trasferimento rapido dei file.

Vero e proprio vantaggio nell’affidarsi a una rete FWA risiede nella sua facilità di installazione. Grazie a un sistema senza fili è possibile connettere il proprio router, o quello in dotazione, all’alimentazione elettrica e avere a disposizione sin da subito una connessione attiva in Wi-Fi oppure tramite cavo Ethernet. Un sistema di questo genere consente una connessione flessibile e trasportabile ovunque si desideri, svincolando l’utente da lavori di manutenzione per l’installazione di cavi e canaline.

EOLO e l’incidenza nei piccoli comuni dell’FWA

Eolo SpA è un’azienda italiana di telecomunicazioni e Internet Service Provider con sede a Busto Arsizio. Fondata nel 1999 con il nome di NGI SpA, inizialmente era focalizzata sui videogiochi online, ma nel corso degli anni ha ampliato la sua attività diventando un importante fornitore di servizi di connettività wireless.

Il brand Eolo gode di una notevole notorietà ed è considerato uno dei leader nel settore. La missione principale del brand consiste nell’assicurare l’accesso a internet per tutti. A tal fine, si impegna a raggiungere anche i comuni di dimensioni ridotte, nei quali spesso le grandi aziende mostrano scarso interesse o non riescono ad operare. Caratterizzati da un alto grado di innovazione e tecnologia, nelle loro ultime proposte commerciali, Eolo menziona frequentemente attività quali il gaming, lo streaming e il lavoro da casa.



Le soluzioni di EOLO

Analizzando le offerte internet casa proposte da EOLO, vincolate principalmente alla connettività da casa, si mette in mostra la promo Internet Casa dal canone mensile di 24.90 euro, in sconto al posto di 34.90 euro. Ma quali sono le caratteristiche di questa offerta e cosa offre nel dettaglio a chi la sottoscrive?

Oltre al costo del canone mensile è opportuno sottolineare che questa offerta prevede un’installazione standard con il tecnico certificato al costo una tantum di 29.90 euro, operazione garantita in 5 giorni lavorativi.

EOLO offre chiamate illimitate gratuite e Internet senza limiti fino a 30/3 Mb/s. Con l’opzione Ultra Velocità, la connessione può essere potenziata, infatti, acquistando pacchetti opzionali come +Intrattenimento o +Studio e Lavoro, si possono raggiungere, a seconda della copertura della propria zona e della tecnologia disponibile (FWA o fibra ottica FTTH) velocità fino a 1 Gb/s in download e 300 Mb/s in upload. Scegliendo entrambi i pacchetti, il secondo avrà uno sconto. È possibile provare gratuitamente i pacchetti per un mese e decidere se mantenerli.

L’azienda offre anche un Ripetitore Wi-Fi per estendere il segnale in casa, l’utente può scegliere di selezionare fino a 3 ripetitori con uno sconto promozionale. Il pacchetto +Intrattenimento include un indirizzo IP statico pubblico con la banda minima garantita è di 128/128 Kb/s, che può essere aumentata a 512 Kb/s o 1 Mb/s a seconda dei pacchetti attivi.

Conclusione

Un’ottima connessione a internet può fare la differenza per assecondare le esigenze di tutta la famiglia, soprattutto per chi desidera utilizzare più dispositivi contemporaneamente. Per quanto la fibra ottica possa sembrare la soluzione ideale, non tutti i comuni dispongono di tale tecnologia, inducendo gli utenti a scegliere soluzioni alternative come l’FWA.

EOLO offre un ottimo servizio per questa tecnologia, garantendo una buona velocità nell’offerta base e ancor più versatile con i pacchetti aggiuntivi. Chi ha bisogno di una connessione veloce, ma risiede in un’area geografica ancora legata alle vecchie tecnologie può trovare nel Fixed Wireless Access la soluzione ideale per tutta la famiglia.