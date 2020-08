Epic Games vs Apple: l’Unreal Engine non sarà bandito dall’App Store

Dopo alcuni accesi dibattiti durante la notte, il giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha ordinato ad Apple di non cancellare l’account sviluppatore di Epic Games sul proprio market di applicazioni. Tuttavia, il gioco rimarrà vietato e la giustizia non prenderà una decisione a tal proposito fino a quando il processo non proseguirà. Epic Games può tirare un sospiro di sollievo così come i tanti sviluppatori che utilizzano l’Unreal Engine ed è proprio questo punto che ha convinto il giudice a decidere per il momento a favore di Epic Games.

Epic Games e Apple sono libere di intraprendere azioni legali l’una contro l’altra ma la loro controversia non dovrebbe creare disordine ad aziende di terze parti e freelance.

Per chi non avesse seguito la vicenda, dopo l’inizio del caso che ha portato alla cancellazione di Fortnite dall’App Store e dal Play Store oltre all’apertura di un una causa legale contro Apple e Google, l’azienda di Cupertino ha risposto minacciando l’eliminazione completa degli account sviluppatore di Epic Games, e quindi bloccare l’Unreal Engine entro venerdì 28 agosto. Questa minaccia ha consentito a Epic Games di ottenere il supporto di Microsoft perché avrebbe messo in pericolo l’intero ecosistema degli sviluppatori che utilizza il famosissimo Unreal Engine.

Epic Games ha violato in modo concreto le regole dell’App Store aggiornando Fortnite senza passare per Apple e aggiungendo un nuovo metodo di pagamento che evita le commissioni del 30%. E questo è il motivo per cui la Corte non ha ordinato ad Apple di reinserire Fortnite sull’App Store.

Ci vorranno altri mesi per arrivare al cuore della disputa: le azioni anticoncorrenziali di Apple e la sua situazione di monopolio sono oggetto di indagine ma per la prima volta non è un organo statale ad intraprendere una battaglia.