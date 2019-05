Ericsson, il 5G e la partita di calcetto virtuale con il Paris Saint German

L’era del 5G è alle porte e Ericsson unisce le sue forze con i profili tecnologici all’avanguardia in un video su YouTube che rende omaggio alla connettività e all’innovazione.

I protagonisti sono un gruppo di amici in un campetto di periferia che indossano degli occhiali per la realtà aumentata e sfidano i calciatori del Paris Saint German. La sfida è quindi “virtuale”: una partita di calcio nella realtà ma contro dei giocatori virtuali. Ed ecco risolto il problema di trovare il decimo giocatore per il calcetto della settimana…

Come abbiamo potuto vedere in un precedente video, l’attuale connessione di rete 4G per quanto possa essere veloce non può garantire quella frequenza di aggiornamento e velocità tipica di una visione “umana”. Il 5G, al contrario, lo può fare.

Magnus Frodigh, VP Head di Ericsson Research, afferma che le scene del film offrono un’idea di ciò che 5G ha in serbo per il futuro.