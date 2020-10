Huawei Mate 40 Pro da oggi disponibile nei negozi italiani

Huawei Mate 40 Pro, già disponibile da alcuni giorni in pre ordine presso il Huawei Store, è da oggi acquistabile in Italia anche in tutti i principali negozi di elettronica di consumo, gli store degli operatori e, naturalmente, su Amazon.it.

Il Mate 40 è l’ammiraglia del produttore cinese. Da tradizione su questa gamma viene integrata la tecnologia più raffinata ed esclusiva disponibile sul mercato: lo smartphone è infatti mosso dal SoC Kirin 9000 a 5nm, offre connettività 5G e il sistema Ultra Vision Cine Camera a supporto di un evoluto comparto imaging integrato nell’iconico Space Ring Design, che inserisce le fotocamere in un anello dal design molto tech.

C’è inoltre una batteria da 4.400 mAh che supporta la Huawei SuperCharge a 66W e la Wireless SuperCharge a 55W

Mate 40 Pro è mosso da Android 10 con Huawei Mobile Services, con interfaccia Emui 11, 8 GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione (che può essere estesa con l’impiego di NM card).

Huawei Mate 40 Pro: la promo di lancio

Huawei Mate 40 costa 1.249 euro, ma la sua uscita è accompagnata da una ricca promozione. Chi pre-ordina o completa l’acquisto di Mate 40 Pro entro il 15 novembre, riceverà infatti gli auricolari Bluetooth true wireless FreeBuds Pro incluse nel prezzo (valore commerciale 179 euro) oltre a sei mesi di Huawei Music, tre mesi di abbonamento a Huawei Video e 50 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.