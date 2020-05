Torna il volantino Esselunga con una nuova offerta tech. Dopo il ritorno al passato con iPhone 7, la catena lombarda guarda a uno dei brand tecnologici più in ascesa per la sua nuova promozione.

Da oggi 28 maggio al 10 giugno, la nuova offerta tech permette di acquistare la Xiaomi Mi Band 4 a 19,90 euro. Si tratta di un prodotto uscito lo scorso giugno, dotato di un display AMOLED a colori, che consente agli utenti di tenere sotto controllo e sempre a portata di polso ogni tipo di statistica riguardo alla propria attività fisica, oltre ai messaggi e alle notifiche in arrivo sul proprio smartphone.

Xiaomi Mi Band 4 Integra una batteria da 135 mAh ed è in grado di assicurare una durata fino a 20 giorni con una singola carica. Aggiunta anche una modalità di tracking per il nuoto in grado di monitorare distanza, tempo, bracciate, SWOLF (unità di misura dell’efficienza della nuotata) e molto altro.

Come sempre l’offerta tech di Esselunga è valida fino ad esaurimento scorte. Conzioni e punti vendita che la supportano possono essere consulati QUI.