Esselunga lancia “Amici Vicini”, la spesa solidale

Esselunga ha lanciato Amici Vicini, una piattaforma per mettere in contatto chi deve fare la spesa, ma diversi motivi non riesce, e chi lo può aiutare.

È un’iniziativa che nasce con l’emergenza del coronavirus ma che prende maggior respiro nell’ottica di costruire una community di solidarietà volta ad aiutare a livello locale le persone più deboli e in difficoltà, e soprattuto gli anziani.

L’obiettivo è quello di far recapitare la spesa a casa di chi non può o non vuole uscire, per motivi di salute o anche solo per la paura di ammalarsi.

Amici Vicini sarà oggetto di promozione su tutti i canali di Esselunga. Il funzionamento della piattaforma è semplice. Chi desidera offrirsi volontario si iscrive nell’apposito sito e potrà visualizzare la lista della spesa delle persone che vivono nel vicinato, aiutando in tal modo chi ha bisogno.

Proprio un po’ come accade per gli acquisti di eBay sia il volontario sia la persona aiutata potranno scambiarsi un feedback sulla collaborazione.