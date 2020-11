C’è tempo fino a mercoledì prossimo per sfruttare le promozioni del volantino Esselunga, valido appunto fino all’11 novembre, che propone sconti del 30, 40 e 50% su un gran numero di prodotti, da quelli alimentari a quelli tecnologici.

Ed è proprio su questi ultimi che ci vogliamo concentrare, perché ci sono due modelli di Xiaomi offerti a un prezzo particolarmente conveniente. Si tratta della Mi Band 4, un braccialetto fitness, e degli auricolari Bluetooth true wirelss Redmi Airdots Basic. Il volantino Esselunga propone entrambi i prodotti a 22,90 euro.

Mi Band 4 è dotata di un display a colori Amoled touchscreen ed è in grado di monitorare l’attività fisica e il sonno. Gli Xiaomi Redmi Airdots Basic, invece, sono cuffiette da utilizzare in abbinamento a uno smartphone o a un computer, per parlare o per ascoltare musica. Hanno un’autonoia di 12 ore.

Per sfogliare l’intero volantino Esselunga e leggere tutti i punti vendita fisici che aderiscono all’iniziativa potete andare QUI.