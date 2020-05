Euronics ha lanciato il volantino Speciale Telefonia, con un’abbondante serie di offerte dedicate a smatphone, smartwatch e al mondo della mobilità connessa.

I marchi compresi nel nuovo volantino Euronics, che ha validità fino al 17 maggio, offre modelli di Samsung, Huawei, Apple, LG e Xiaomi a prezzi molto interessanti.

I prodotti in volantino sono, un po’ per tutti i brand, quelli appartenenti alla gamme più recenti: ci sono gli iPhone 11, l’Apple Watch Serie 5 con Gps, il Huawei P40 Lite, con in omaggio la band 4 Pro, lo smartwatch GT 2, i Samsung A51 e A71, il Galaxy Note 10 Lite, gli LG K20 e K40 e gli Xiaomi Redmi Note 8T, Redmi Note 7 e Redmi Note 8 Pro.

Per prendere visione di tutte le offerte del nuovo volantino Euronics potete cliccare QUI.