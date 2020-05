PornHub: i dati di traffico italiani nel periodo del Coronavirus

Il traffico mondiale sul celebre sito Internet Pornhub continua a essere molto più alto delle media, con livelli record registrati soprattutto nel periodo precedente alla diffusione della pandemia di Coronavirus in tutto il mondo.

Il picco di aumento del 24,4% si è verificato il 25 marzo dopo che PornHub ha offerto il servizio Free Pornhub Premium come consolazione a milioni di persone costrette a rimanere in casa e a rispettare il distanziamento sociale imposto un po’ in tutti i Paesi.

Ad oggi sono state effettuate oltre 17,1 milioni di ricerche contenenti il termine”Corona“, 1,1 milioni contenenti “Covid” e 8,2 milioni contenenti “Quarantine” (quarantena, n.d.r). Più di 1100 video a tema Coronavirus sono stati caricati su Pornhub, molti dei quali sono stati visualizzati oltre 1 milione di volte. I video tematici in quarantena ammontano oggi a oltre 7300.

E se il traffico mondiale di PornHub è cresciuto a livello mondiale, l’Italia non rappresenta un’eccezione, come si può vedere dal grafico qui sotto.

Anche nel nostro Paese il traffico ha avuto un’impennata proprio nel momento più difficile dell’emergenza, in contemporanea con la disposizione del lockdown e con l’offerta del servizio gratuito solitamente a pagamento.

I dati di accesso al portale si stanno abbassando lentamente, con il ritorno alla normalità, anche se al momento rimangono circa il doppio rispetto al periodo precedente allo scoppio dell’epidemia di Coronavirus.

I dati per singole regioni possono essere consultati QUI