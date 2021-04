Evento Apple: in diretta alle 19 arrivano i nuovi iPad. Qui il LIVE

Questa sera Apple trasmetterà un evento da Cupertino, che si terrà rigorosamente in digitale, nel quale ci attendiamo l’arrivo di numerosi nuovi prodotti.

Gli iPad, innanzitutto, dovrebbero introdurre un nuovo tipo di display mini-LED che, in seguito dovrebbe essere portato anche su altri prodotti (come i MacBook). Dovrebbero integrare un nuovo chip, una versione mobile del celebre M1 presente sui laptop di Apple.



E, a proposito di Mac, dovrebbe essere lanciata una nuova versione dell’iMac, mentre i MacBook Pro dovrebbero arrivare a giugno.



Infine, si è fatto un gran parlare degli AirTag, la cui presentazione è già stata posticipata in passato. Vedremo se stasera sarà la volta buona.

L’appuntamento è qui con la diretta alle ore 19 italiane.