L’ex designer di Mercedes curerà lo stile e il design degli smartphone flagship di Samsung

Samsung Electronics ha un nuovo EVP & Head of the Mobile Experience (MX) Design team: si chiama Hubert H. Lee. In precedenza, Lee è stato in Mercedes-Benz per oltre due decenni e più recentemente è stato Chief Design Officer di Mercedes-Benz China.



In qualità di leader dell’MX Design Team, Lee supervisionerà lo stile e il design della linea Galaxy di Samsung, tra cui le serie di telefoni flagship Galaxy S e Z, nonché i tablet e gli smartwatch Galaxy.

“Samsung è nota per aver realizzato alcuni dei prodotti più belli al mondo con design che hanno trasformato l’industria della telefonia mobile. Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda che è all’avanguardia nell’innovazione mobile e guidare il team responsabile della creazione di nuove esperienze mobili attraverso l’arte del design”, ha affermato Hubert H. Lee.

Hubert H. Lee ha guidato il design della Mercedes-Benz CLS di seconda generazione (dal 2012).