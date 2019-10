Expo Elettronica: la Fiera di Faenza sull’elettronica

Anche quest’anno l’appuntamento con l’elettronica è ospitato alla Fiera di Faenza il 19 e il 20 di ottobre; stiamo parlando di Expo Elettronica, il noto circuito di fiere dedicate all’elettronica dell’informatica della telefonia e della domotica, una fiera che è senza dubbio il punto di riferimento per tutti gli esperti e gli appassionati del settore. Cosi come è un punto di riferimento il sito www.davidecirillo.it dove è possibile leggere tutte le info sulle ultime novità del comparto trattato.

Pezzi unici al mercato low cost

Una delle attrazioni della Fiera di Faenza è il mercatino dell’usato elettrico ed elettronico, che risponde al nome di Radio Expo; a questo mercatino è possibile comperare prodotti introvabili, pezzi unici ricercatissimi da tutti i radioamatori, che se si presentano allo stand con il proprio patentino possono ricevere un omaggio e partecipare all’estrazione di un premio. Expo Elettronica è l’occasione giusta per comprare prodotti hi-tech, low cost, device di ultima generazione, software, hardware, prodotti di telefonia e quant’altro a prezzi davvero eccellenti.

Tutta l’elettronica più interessante

Nella grande esposizione di Faenza saranno presenti anche: videogame, elettrodomestici, prodotti per la videosorveglianza, componenti hardware particolari, e tutto quello che riguarda l’elettronica e l’informatica; il calendario della manifestazione prevede anche diversi eventi. Per tutti gli espositori esistono specifici moduli di domanda da compilare e inviare alla Blu Nautilus srl, che è la società che si occupa dell’organizzazione di questa catena di fiere.

Entrata ridotta per molti, omaggi e altro ancora

Oltre che per gli espositori sono stati pubblicati anche degli appositi moduli di prenotazione per le scuole, da compilare e inviare con i dati della scolaresca che intende effettuare una visita alla Fiera di Faenza. Per gli studenti il costo del biglietto di entrata è ridotto a circa 4€, cosi come per l’insegnante che li accompagna.

Tutti gli appuntamenti 2019/2020

Gli appuntamenti con Expo Elettronica sono vari lungo tutto il corso dell’anno e anche oltre, cioè nei primi mesi del 2020; il prossimo appuntamento infatti sarà al 2 di novembre a Umbriafiere e sarà ospitata a Bastia Umbra. Expo Elettronica si sposta poi a Bologna: il 16 di novembre a Forlì. Il 7 di dicembre sarà nei pressi di Monza, per il 2020 invece gli appuntamenti sono a Modena all’11 di gennaio, a Busto Arsizio il 18 di gennaio, e nuovamente alla Fiera di Faenza al 7 di marzo 2020; e poi ancora Bastia Umbra, Forlì, e Busto Arsizio in rotazione.