Exynos 2200 scomparso: Samsung svela l’accaduto

Come avevamo già riportato ieri, il nuovo chip di Samsung, l’Exynos 2200, era misteriosamente scomparso. La compagnia ha cancellato da Twitter ogni sua menzione, e l’evento che avrebbe dovuto rivelarlo è saltato. Questo ha fatto pensare ad alcuni che ci fossero stati alcuni problemi, ma oggi Samsung stessa ha risposto all’accaduto.

Smentiti, almeno in via ufficiale, tutti i presunti imprevisti: infatti secondo Samsung “non c’è alcun problema con la produzione né con le prestazioni dell’Exynos 2200“. Semplicemente, l’azienda vuole rilasciare il chip in concomitanza con un nuovo smartphone.

Molto probabilmente si fa riferimento al Galaxy S22, che lancerà fra poco. Ma ci sono sempre alcuni interrogativi: il rimando di un’evento così vicino al lancio del nuovo telefono fa sospettare che il chip potrebbe essere effettivamente rivelato più in là, in corrispondenza del lancio di un device non ancora conosciuto. Non è molto probabile, ma è pur sempre possibile: l’imminente lancio dell’S22 chiarirà molte cose.