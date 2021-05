Facebook cerca di convincere gli utenti iPhone ad abilitare il monitoraggio

IOS 14.5 è ora disponibile per il download e con questa versione arriva la controversa politica di trasparenza del tracciamento delle app che obbliga a richiedere il consenso agli utenti sulle app e siti web.

Facebook è una delle società che ha criticato Apple per questo approccio che a sua volta ha insistito sul fatto che si tratta di un aggiornamento specificamente concepito per migliorare la privacy degli utenti.

Di tutta risposta, Facebook e Instagram stanno provando a convincere gli utenti ad abilitare il tracciamento.

Più sorprendente è che sia Facebook che Instagram affermano che il tracciamento aiuterebbe a mantenere le app gratuite, suggerendo che senza informazioni sull’attività degli utenti le cose potrebbero cambiare .

“Questa versione di iOS richiede l’autorizzazione per monitorare alcuni dati da questo dispositivo per migliorare i tuoi annunci. Utilizziamo le informazioni sulla tua attività ricevute da altre app e siti Web per mostrarti annunci più personalizzati, aiutare a mantenere Facebook gratuito, supportare le aziende che si affidano agli annunci per raggiungere i propri clienti”, si legge nel messaggio.

In un post sul blog, Facebook spiega anche che si è rivolto a questo approccio per aiutare gli utenti a prendere una decisione informata quando scelgono se vogliono essere tracciati o meno.

“Poiché Apple ha affermato che è consentito fornire un contesto aggiuntivo, mostreremo una schermata educativa prima di presentare la richiesta di Apple per aiutare le persone a prendere una decisione informata. Fornisce maggiori dettagli su come utilizziamo i dati per gli annunci personalizzati, nonché sui modi in cui limitiamo l’utilizzo delle attività che altre app e siti web ci inviano se le persone non attivano questa impostazione del dispositivo. Il nostro schermo consente inoltre alle persone di sapere che stanno vedendo il messaggio di Apple a causa dei requisiti di Apple per iOS 14.5 “, afferma l’azienda.