Facebook ha un nuovo logo. Ma quanto veramente è cambiato?

Ormai viviamo nell’era dei cambi di logo. Sempre più compagnie, fra cui Google, hanno deciso negli anni passati di modificare il proprio branding, rendendolo più semplice (e semplificato). In questo senso forse X ha compiuto una decisione diversa, passando dal riconosciutissimo uccello blu a una ben meno evocativa lettera dell’alfabeto. In ogni caso Facebook si accoda ai cambi di branding: non si può dire che sia una modifica radicale, ma Meta sembra essere convinta della sua validità.

Gli obiettivi che si pone Facebook sono tre: valorizzare gli elementi iconici del brand, rendere unica l’esperienza di utilizzo all’interno delle varie piattaforme ed espandere la gamma di colori. O meglio del colore: il social non abbandonerà certo il classico blu che lo ha reso noto, ma saranno introdotte nuove tonalità.

L’attenzione di Meta si rivolge anche al testo. Il carattere utilizzato per il logo, conosciuto come Facebook Sans, è stato modificato per renderlo più leggibile. E in effetti la differenza, anche se non enorme, si può notare.

L’ultimo cambiamento è stato apportato alle Reazioni, cambiandone i colori e, soprattutto, la quantità. Tutte le novità grafiche di Facebook saranno finalizzate nelle prossime settimane e, stando alla compagnia, sembra che le ristrutturazioni non siano ancora finite.