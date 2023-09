Samsung Galaxy A14: la super offerta di Esselunga

Samsung Galaxy A14 è uno degli smartphone entry level più venduto in Italia e non è un caso che il volantino Esselunga, nella sua speciale offerta tech, lo abbia scelto per metterlo in promozione scontata.

Un’occasione non da poco, che permette a tutti i consumatori, di mettersi in tasca un telefono Android con un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, processore MediaTek octa core, batteria da 5.000 mAh e tripla fotocamera da 50+5+2 Megapixel, al prezzo di 145 euro.

L’offerta del volantino Esselunga di questa settimana riguarda il modello Samsung Galaxy A14 con colorazione Light Green e memoria di archiviazione di 64 GB ed è valida solo fino al 28 settembre.

Come sempre la promo è ad esaurimento scorte e per scoprire quali sono i punti vendita che aderiscono all’iniziativa è sempre bene dare un’occhiata all’elenco pubblicato sul sito dell’insegna, QUI.