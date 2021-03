Facebook ha reso ufficiale l’app di Instagram Lite, che era in fase di test da parecchio tempo. La nuova app richiede un minore impiego di dati e utilizza meno risorse di banda e ha come obiettivo gli utenti in possesso di dispositivi di fascia bassa che vivono in aree con connettività insufficiente.



La nuova app pesa solo 2 MB perchè molte animazioni “elaborate e che richiedevano un intenso utilizzo di dati” e altre funzioni “pesanti” sono state eliminate. Gli sviluppatori di Instagram hanno anche rimosso alcune transizioni, i filtri AR, ma hanno lasciato le GIF e gli adesivi da applicare alle storie.



Un’altra caratteristica chiave che è stata introdotta è l’opzione Modalità scura che cambia lo sfondo bianco con testo scuro in uno sfondo nero con caratteri grigi.



L’applicazione Instagram Lite è già disponibile su Google Play Store in più di 170 Paesi. Facebook ha promesso un lancio globale in tutti i Paesi nei prossimi giorni.