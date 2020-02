Facebook Lite ha fatto debuttare la sua funzione di tema scuro nei giorni scorsi. L’app, che nella sua versione Lite risulta alleggerita rispetto a quella tradizionale, offrendo a tutti gli utenti, anche quelli in possesso di uno smartphone entry level di poter godere delle principali funzioni di Facebook, ha fatto esordire la modalità scura prima ancora che sull’applicazione principale.



Facebook Lite, che gira su Android ed è disponibile in Italia dal 2017, permette di attivare la dark mode nel menù Impostazioni, quindi è molto facile da trovare. L’app può essere scaricata dal Google Play.

In realtà, il colore del tema assomiglia più a un grigio che al nero, ma è più che sufficiente per assicurare un po’ di riposo agli occhi.

Una volta attivato il tema scuro di Facebook Lite, tutte le schede e i menù dell’app appariranno in grigio scuro. Le notizie sull’arrivo della nuova funzionalità hanno iniziato a circolare più di un mese fa, ma ora sembra che Facebook abbia iniziato un roll-out globale della nuova funzione. Chi non l’ha ancora ricevuta dovrebbe trovarla, sotto forma di aggiornamento, nei prossimi giorni.