Facebook News al via negli Stati Uniti

La sezione notizie di Facebook, che in precedenza era stata segnalata come imminente, è finalmente realtà: la società sta implementando Facebook News attraverso un test negli Stati Uniti come scheda della schermata iniziale nell’app principale.

In un post sul blog, Campbell Brown di Facebook (vicepresidente delle partnership delle notizie a livello globale) e Mona Sarantakos (product manager, notizie) hanno affermato che gli articoli continueranno a comparire nel feed principale. Tuttavia, hanno affermato che la creazione di una scheda specifica incentrata sul giornalismo “offrirà alle persone un maggiore controllo sulle storie che vedono e la possibilità di esplorare una gamma più ampia dei loro interessi di notizie, direttamente all’interno dell’app di Facebook”.

Brown e Sarantakos hanno aggiunto che la scheda Notizie è stata sviluppata insieme agli editori e anche sulla base del feedback di un sondaggio di oltre 100.000 utenti di Facebook negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno.





Sembra che Facebook News userà sia gli editor umani che gli algoritmi per determinare quali contenuti appariranno: una mossa insolita per un’azienda che è stata riluttante a sorvegliare i contenuti pubblicati da utenti e inserzionisti. In particolare, ci sarà una sezione chiamata Today’s Stories, curata da un team di giornalisti per mettere in evidenza le più grandi notizie nazionali del giorno.

Notizie di Facebook

Allo stesso tempo, Facebook fornirà anche suggerimenti di storie algoritmiche basate sui tuoi interessi e attività. Saremo quindi in grado di nascondere articoli, argomenti ed editori che non si vogliono vedere e di sfogliare sezioni dedicate al mondo degli affari, dell’intrattenimento, della salute, della scienza e della tecnologia e dello sport – argomenti in cui gli utenti di Facebook apparentemente si sono sentiti scontati.

“Per quanto riguarda la personalizzazione, gli editori temono che l’apprendimento automatico abbia dei limiti e hanno ragione”, hanno scritto Brown e Sarantakos. “Abbiamo progressi da compiere prima di poter fare affidamento solo sulla tecnologia per fornire una destinazione di notizie di qualità”.

Tuttavia, hanno suggerito che gli algoritmi “guideranno la maggior parte delle notizie di Facebook” e che lavoreranno per garantire che tali algoritmi emergano anche “nuove forme di giornalismo nell’era digitale, incluso il giornalismo individuale e indipendente”.