Facebook lancerà i suoi occhiali Ray-Ban per creare il suo metaverso

In ambito di realtà aumentata e virtuale, Mark Zuckerberg è molto ambizioso. L’azienda finanzia e sovvenziona in gran parte l’avventura di Oculus Quest per dominare il mercato.

Oggi è proprio attraverso Zuckerberg che Facebook conferma i suoi progetti. Durante gli ultimi risultati finanziari, il boss dell’azienda ha annunciato che il prossimo prodotto in programma sarà un paio di occhiali Ray-Ban: “gli occhiali hanno un design iconico e permettono di fare cose molto interessanti”.

Secondo Mashable, che ha potuto intervistare un dirigente, gli occhiali sviluppati con Luxottica, dovrebbero comunque richiedere uno smartphone per funzionare. Gli occhiali non dovrebbero quindi adattarsi a uno schermo.

Facebook avrebbe quindi due progetti diversi. Project Orion da un lato, che offre questi occhiali previsti entro la fine dell’anno. Project Aria invece, sarà un prodotto simile a quello che offre Microsoft Hololens o Google Glass.

Un metaverso chiamato Facebook

Niente 5G o la blockchain, il metaverso è la nuova parola d’ordine per le aziende high tech: creare un universo virtuale alternativo invece lo è. Zuckerberg ha scelto la seconda opzione e vuole trasformare Facebook in uno spazio vivo e condiviso in VR e AR.

Ma…cos’è un metaverso? Questo è il nuovo nome dato a successi come Roblox o Fortnite che hanno creato spazi virtual in cui le persone si incontrano al di fuori di un gioco stesso. Il concerto di Travis Scott su Fortnite è una buona manifestazione del concetto di “metaverso”.

Per Facebook, l’obiettivo è creare questo universo che sarebbe popolato dai suoi utenti, ma anche, naturalmente, dai suoi inserzionisti che potranno mostrarvi pubblicità.