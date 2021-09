Facebook svela a sorpresa Portal Plus and Portal Go

Durante una presentazione in live streaming, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha svelato due nuove dispositivi di una linea che non vedeva nuove aggiunte dal 2019. Si tratta di Facebook Portal, device pensati come terminali per videochiamate.

I nuovi Portal Go e Portal Plus, infatti, pongono particolare enfasi sulle videochiamate in ambiente di lavoro remoto. Il sistema operativo basato su Android e tutte le applicazioni integrate offrono un’esperienza decisamente improntata verso le riunioni virtuali.

Portal Plus è una versione aggiornata del primo modello della serie, ovvero una postazione fissa da 14 pollici con otturatore fisico della fotocamera. Una novità è la scomparsa dello schermo girevole, presente invece nel suo predecessore.

Il Portal Go è invece la versione portatile. Ha uno schermo di 10 pollici e possiede una batteria autonoma, che garantisce cinque ore di chiamate tramite Messenger o 14 ore di ascolto a schermo spento. Una sua caratteristica molto importante è la fotocamera grandangolare in grado di seguire il soggetto inquadrato.

Entrambi i dispositivi sono già disponibili per il preordine. Il Portal Plus è acquistabile a partire da un prezzo di 369€, mentre il Portal Go costa 229€. Tutti i dispositivi Portal supportano Zoom, Webex, BlueJeans e GoToMeeting, e da dicembre arriverà il supporto per Microsoft Teams.